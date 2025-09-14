به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، به دنبال ورود پهپادهای روسی به حرمی هوایی لهستان، اکثریت آلمانی‌ها نگران احتمال حمله روسیه به یکی از اعضای ناتو همچون لهستان یا لیتوانی در آینده نزدیک هستند.

بر اساس نظرسنجی برگزاری شده از موسسه تحقیقات افکار عمومی «اینسا»، که به درخواست روزنامه «بیلد» انجام و امروز-یکشنبه- منتشر شد، ۶۲ درصد از ۱ هزار و ۲ شرکت کننده این نظرسنجی از چینن حمله‌ای وحشت دارند درحالیکه ۲۸ درصد العام کرندند ترسی ندارند و ۱۰درصد نظری در این باره نداشتند.

بر اساس این نظرسنجی اکثریت آلمانی‌ها همچنین از اقدامات اقتصادی سخت تر علیه روسیه حمایت می‌کنند. ۴۹ درصد باور داردند که باید ورود تمامی نفت و گاز روسیه به اروپا فورا متوقف شود. در حالیکه ۳۳ درصد از ادامه یافتن آن حمایت می‎کرند و ۱۱درصد اعلام کردند که نظری در این باره ندارند و ۷ درصد به این موضوع علاقه مند نبودند.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۵۱ درصد از شرکت کنندگان همچنین خواستار توقیف دارایی‌های روسیه در اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین شدند، در حالیکه ۲۹ درصد دیگر نیز مختالف چنین اقدامی بودند و ۲۰ درصد نیز نظری در این باره نداشتند.

