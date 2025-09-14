ورشو آماده رایزنی با روسیه درباره حادثه پهپادها نیست

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین تصریح کرد که وزارت دفاع لهسستان آماده رایزنی با وزارت دفاع روسیه درباره حادثه پهپادها نیست.

وی افزود: «اگرچه جزئیات این حادثه در دسترس نیست، اما به این نتیجه رسیده‌ایم که روسیه می‌خواهد اوضاع لهستان را بی‌ثبات کند».

اولیانوف در شبکه اجتماعی ایکس ادامه داد: «چرا؟ آیا بی‌ثبات کردن اوضاع با استفاده از ۱۹ پهپاد غیرمسلح امکان‌پذیر است؟ بسیاری از پرسش‌های بدیهی بی‌پاسخ مانده‌اند. وزارت دفاع روسیه پیشنهاد انجام رایزنی‌ها را ارائه داد اما وزارت دفاع لهستان تمایلی به این کار نداشت. به نظر می‌رسد این رفتار یک اقدام تحریک آمیز یا یک سوءتفاهم است که طرف لهستانی نمی‌خواهد آن را روشن کند».

