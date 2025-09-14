خبرگزاری کار ایران
واشنگتن پست گزارش داد:

تلاش ترامپ برای تعویق در دور جدید تحریم‌های مسکو

روزناه آمریکایی گزارش داد که درخواست رئیس‌جمهور ایالات متحده از متحدان ناتو برای توقف خرید نفت از روسیه، ممکن است تلاشی برای تعویق موج جدید فشارها بر مسکو باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، واشنگتن پست در گزارشی  نوشت که درخواست اخیر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا از متحدان ناتو برای توقف خرید نفت روسیه، ممکن است تلاشی برای تعویق در دور جدید تحریم‌ها علیه «مسکو» باشد.

این روزنامه گزارش داد: «منتقدان می‌گویند که این اظهارات ممکن است تلاش‌های ترامپ برای فشار بر ولادیمر پوتین رئیس‌جمهور روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین  را دچار وقفه بیشتر کند. بعید است پیشنهاد او که در رسانه‌های اجتماعی اعلام شد، مورد موافقت چندین عضو این ائتلاف ۳۲ کشوری قرار گیرد.

بر اساس گزارش این روزنامه برخی از اعضای ناتو به خرید نفت روسیه ادامه می‌دهند.

در این گزارشواشنگتن پست افزوده شد: «ترکیه یکی از مشتریان اصلی روسیه است و علیرغم جنگ، به دنبال حفظ روابط با کرملین بوده است. مجارستان و اسلواکی، دو مشتری دیگر نفت روسیه که توسط متحدان ترامپ رهبری می‌شوند، برای محافظت از اقتصادهای خود در برابر اختلال در یافتن سایر تامین‌کنندگان انرژی تلاش کرده‌اند».

 

 

