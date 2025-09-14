۵ جنگنده رادارگریز اف-۳۵ در پورتوریکو فرود آمدند

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شاهدان عینی از دیده شدن پنج فروند جنگنده اف-۳۵ آمریکایی ‌در پورتوریکو خبر دادند.

پس از آنکه «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته دستور داد ۱۰ فروند از این جنگنده‌های رادارگریز به نیروهای نظامی در کارائیب برای مقابله با کارتل‌های مواد مخدر در بحبوحه تنش‌های فزاینده با ونزوئلا بپیوندند.

این جنگنده‌های اف-۳۵ توسط ‌عکاس ‌‌رویترز، در حال فرود در پایگاه نظامی سابق جاده‌های روزولت در سیبا، پورتوریکو دیده شدند. بالگردها و هواپیماهای اوسپری آمریکایی و همچنین سایر هواپیماهای ترابری و پرسنل نظامی آمریکایی در روزهای اخیر در این پایگاه دیده شده‌اند.

یک مسئول مطبوعاتی پنتاگون در پاسخ به سوالی در مورد این جنگنده‌ها گفت: «ما در حال حاضر هیچ تغییری در وضعیت نیروها برای اعلام نداریم.»

