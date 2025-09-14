خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رویترز گزارش داد:

۵ جنگنده رادارگریز اف-۳۵ در پورتوریکو فرود آمدند

۵ جنگنده رادارگریز اف-۳۵ در پورتوریکو فرود آمدند
کد خبر : 1685556
لینک کوتاه کپی شد.

شاهدان عینی از دیده شدن پنج فروند جنگنده اف-۳۵ آمریکایی ‌در پورتوریکو خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، شاهدان عینی از دیده شدن پنج فروند جنگنده اف-۳۵ آمریکایی ‌در پورتوریکو خبر دادند.

پس از آنکه «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، هفته گذشته دستور داد ۱۰ فروند از این جنگنده‌های رادارگریز به نیروهای نظامی در کارائیب برای مقابله با کارتل‌های مواد مخدر در بحبوحه تنش‌های فزاینده با ونزوئلا بپیوندند.

این جنگنده‌های اف-۳۵ توسط ‌عکاس ‌‌رویترز، در حال فرود در پایگاه نظامی سابق جاده‌های روزولت در سیبا، پورتوریکو دیده شدند. بالگردها و هواپیماهای اوسپری آمریکایی و همچنین سایر هواپیماهای ترابری و پرسنل نظامی آمریکایی در روزهای اخیر در این پایگاه دیده شده‌اند.

یک مسئول مطبوعاتی پنتاگون در پاسخ به سوالی در مورد این جنگنده‌ها گفت: «ما در حال حاضر هیچ تغییری در وضعیت نیروها برای اعلام نداریم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی