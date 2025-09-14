به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ارتش چین ‌اعلام کرد که گشت‌های معمول خود را در دریای چین جنوبی انجام داده و به فیلیپین در مورد هرگونه تحریک هشدار داد.

دو کشور مدت‌هاست که درگیر یک مناقشه دریایی در این آبراه استراتژیک هستند که شامل درگیری‌های منظم بین کشتی‌های گارد ساحلی و رزمایش‌های گسترده دریایی بوده است.

سخنگوی فرماندهی جبهه جنوبی ارتش چین گفت که فیلیپین باید فوراً از تحریک حوادث و تشدید تنش‌ها در دریای چین جنوبی دست بردارد.

این سخنگو گفت: «ما اکیداً به طرف فیلیپینی هشدار می‌دهیم که فوراً از تحریک حوادث و تشدید تنش‌ها در دریای چین جنوبی و همچنین از آوردن نیروهای خارجی برای حمایت از چنین تلاش‌هایی که بی‌فایده هستند، دست بردارد.»

