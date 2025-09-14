درخواست ۵۸ میلیون دلاری کاخ سفید از کنگره برای بودجه امنیتی
در پی ترور فعال محافظهکار آمریکایی، کاخ سفید از کنگره ۵۸ میلیون دلار بودجه امنیتی درخواست کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، در پی ترور «چارلی کرک»، فعال محافظهکار آمریکایی، کاخ سفید از کنگره ۵۸ میلیون دلار بودجه امنیتی درخواست کرد.
این اقدام همزمان با افزایش تهدیدات علیه سیاستمداران آمریکایی صورت میگیرد.
رسانه آمریکایی به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که دولت «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، از کنگره درخواست ۵۸ میلیون دلار برای تقویت امنیت قوه مجریه و قضائیه در پی قتل چارلی کرک، فعال محافظهکار آمریکایی، کرده است.
شبکه خبری بلومبرگ در این رابطه گزارش داد که درخواست مذکور برای بودجه اضافی پیش از مهلت تصویب بودجه دولت واشنگتن که ۳۰ سپتامبر فرا میرسد، ارائه شده است.