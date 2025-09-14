خبرگزاری کار ایران
رایزنی فرمانده سنتکام و وزیر خارجه قطر

وزیر خارجه قطر و فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا در دوحه دیدار کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «برد کوپر»، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) روز شنبه در دوحه با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کرد.

براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، در این دیدار دو طرف روابط استراتژیک مستحکم قطر و آمریکا و راه‌های تقویت آن به ویژه در زمینه همکاری نظامی و دفاعی را بررسی کردند.

آل ثانی و کوپر درباره شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک نیز رایزنی کردند.

