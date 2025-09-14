رایزنی فرمانده سنتکام و وزیر خارجه قطر

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «برد کوپر»، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) روز شنبه در دوحه با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کرد.

براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، در این دیدار دو طرف روابط استراتژیک مستحکم قطر و آمریکا و راه‌های تقویت آن به ویژه در زمینه همکاری نظامی و دفاعی را بررسی کردند.

آل ثانی و کوپر درباره شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک نیز رایزنی کردند.

