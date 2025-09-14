وزیر دارایی رژیم صهیونیستی:
اسرائیل باید بهعنوان اقدامی پیشگیرانه، حاکمیت خود را تحمیل کند
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی و رئیس حزب «صهیونیسم دینی» اعلام کرد که فرانسه و شماری از کشورهای دیگر بهطور آشکار علیه اسرائیل فعالیت میکنند و تأکید کرد نادیده گرفتن این مواضع به زیان جایگاه سیاسی این رژیم است.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی و رئیس حزب «صهیونیسم دینی» اعلام کرد که فرانسه و شماری از کشورهای دیگر بهطور آشکار علیه اسرائیل فعالیت میکنند و تأکید کرد که نادیده گرفتن این مواضع به زیان جایگاه سیاسی این رژیم است.
اسموتریچ افزود: «حملات سیاسی علیه اسرائیل با سکوت ما مواجه میشود، و این موضوع نه قابل قبول است و نه میتواند ادامه پیدا کند».
وی همچنین مدعی شد که اسرائیل باید بهعنوان اقدامی پیشگیرانه، حاکمیت خود را تحمیل کند تا با آنچه وی «تلاش برای ایجاد یک دولت تروریستی در قلب کشور» نامید، مقابله شود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که چندین کشور از جمله فرانسه، استرالیا، بریتانیا، کانادا و بلژیک پیشتر قصد خود را برای بهرسمیت شناختن کشور فلسطین اعلام کرده بودند.
روز جمعه نیز سازمان ملل متحد با اکثریتی قاطع اعلامیهای را تصویب کرد که گامهای مشخص و زمانبندیشدهای را در مسیر «راهحل دو کشوری» تعیین میکند و همزمان حملات اسرائیل علیه غیرنظامیان در نوار غزه را محکوم کرد.