رژیم صهیونیستی برج النور را هدف قرار داد

ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر یک برج مرتفع در شهر غزه را هدف قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر یک برج مرتفع در شهر غزه را هدف قرار داد.

این رژیم بدون ارائه هیچ‌گونه شواهدی مدعی شد که حماس از این برج برای انجام حملات استفاده می‌کرد.

«یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی سپس ویدئویی منتشر کرد که گفته می‌شود لحظه فروریختن برج «النور» را نشان می‌دهد.

کاتس در این پیام اعلام کرد: «برج ترور النور تخریب شد و ساکنان غزه موظف‌ هستند منطقه را تخلیه کرده و به سمت جنوب بروند»

