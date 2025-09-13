مصر، طرح ترور رهبران حماس در قاهره را خنثی کرد

به گزارش ایلنا به نقل از معا، مقام‌های مصری روز گذشته - جمعه- فاش کردند که تلاش‌های اسرائیل برای هدف قرار دادن رهبران حماس در خاک مصر را خنثی کرده‌اند.

این منابع هشدار دادند که هرگونه عملیاتی از این دست به منزله اعلام جنگ و نقض حاکمیت ملی تلقی خواهد شد.

سرویس‌های اطلاعاتی مصر پیش از این در جریان مذاکرات آتش‌بس در قاهره موفق به خنثی کردن تلاش مشابهی شده بودند. آنها بدون افشای نام یا جزئیات دقیق حضور این جنبش در این کشور اعلام کردند که اسرائیل در حال بررسی هدف قرار دادن رهبران حماس در پایتخت مصر بود.

این هشدار چند روز پس از حمله اسرائیل به دوحه که مقر رهبران حماس را هدف قرار داد و محکومیت گسترده در جهان عرب را به دنبال داشت، صادر می‌شود.

پس از این حمله، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با این ادعا که اسرائیل با حماس در هر مکانی برخورد خواهد کرد، از کشورهای میزبان رهبران این جنبش خواست تا آنها را اخراج یا استرداد کنند.

یک مقام امنیتی مصری با بیان اینکه حمله اسرائیل به دوحه از حریم هوایی مصر استفاده نکرده و هیچ هماهنگی با قاهره یا واشنگتن صورت نگرفته است ، تاکید کرد که سیستم‌های دفاع هوایی مستقر در سینا قادر به شناسایی هرگونه نفوذ به حریم هوایی مصر هستند.

روابط مصر و اسرائیل به طور قابل توجهی پرتنش است و قاهره از تأخیر اسرائیل در حرکت به سمت توافق با حماس خشمگین است.

