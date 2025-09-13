استقبال کشورها و سازمانهای عربی و اسلامی از بیانیه نیویورک
کشورها و سازمانهای عربی و اسلامی از تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در حمایت از بیانیه نیویورک درباره فلسطین استقبال کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «حسین الشیخ»، معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از رأی مجمع عمومی سازمان ملل درباره بیانیه نیویورک استقبال کرد و آن را گامی مهم در جهت پایان دادن به اشغال خواند.
الشیخ گفت: «من از تصویب پیشنویس قطعنامه حمایت از اعلامیه نیویورک در مورد اجرای راه حل دو دولت و تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی توسط مجمع عمومی سازمان ملل استقبال میکنم».
وی افزود: «این قطعنامه بیانگر اراده بینالمللی برای حمایت از حقوق مردم فلسطین است و گامی مهم در جهت پایان دادن به اشغال و تأسیس کشور مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی به شمار میرود».
کشورها و سازمانهای عربی و اسلامی نیز از تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در روز جمعه که اعلامیه نیویورک در مورد به رسمیت شناختن کشور فلسطین را تایید میکند، استقبال کردند و آن را تأیید جدیدی بر حقوق فلسطینیان و گامی در جهت اجرای راه حل دو کشوری دانستند.
مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با اکثریت قاطع به بیانیهای رأی داد که گامهای مشخص، زمانبندیشده و برگشتناپذیر را به سمت راه حل دو کشوری ترسیم میکند.
اسرائیل اعلام کرد که قطعنامه تصویب شده توسط اکثریت قاطع مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای احیای راه حل دو کشوری را رد میکند.