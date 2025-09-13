خبرگزاری کار ایران
نظم جهانی در حال تغییر است

مسئول سیسات خارجی اتحادیه راوپا نسبت به تغییر نظم بین المللی توسط کشورهای شرقی، ابراز نگرانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کایا کالاس» اعتراف کرد که چین، روسیه،کره شمالی، بلاروس درحال تغییر نظم جهانی هستند.

کالاس در مصاحبه با یک رسانه آلمانی گفت: «می‌بینم که اکنون نظم جهانی چگونه در حال تغیر است و این مرا به شدت نگران می‌کند».

وی اظهار داشت: «به نشست اخیر شورای همکاری شانگهای نگاه کنید، چین، روسیه، کره شمالی و بلاروس. این کشورها  می‌خواهند به نظمی برگردند که زور و قدرت مشخص می‌کرد چه کسی مسئول است».

وی تاکید کرد: «اگر ما به عنوان یک بازیگر ژئوپولیتیک معتبر، هرچه سریعتر تصمیم بگیریم و  متحدانه اقدام کنیم، قادر  خواهیم بود تا با تشویق و تهدید از منافع خود  محافظت کنیم».

 

