تصرف یک شهرک دیگر در شرق اوکراین توسط نیروهای روس
وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیهای از به دست گیری کنترل یک شهرک دیگر در شرق اوکراین خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای روسیه کنترل شهرک «نوونیکلایوکا» در منطقه «دنپروپتروفسک» به دست گرفتند.
در این بیانیه اعلام شد: «نیروهای شرقی روسیه نوونیکلایوکا در دنپروپتروفسک آزاد کردند».
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که نیروهای اوکراینی بیش از ۱هزار و ۳۷۰ سرباز را در منطقه عملیات ویژه در شبانه روز گذشته از دست دادهاند.