جنگنده‌های اسرائیل از آسمان عربستان به قطر حمله کردند

وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت که جنگنده‌های اسرائیل از آسمان عربستان سعودی به قطر حمله کردند.

 

به گزارش ایلنا، وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت که جنگنده‌های اسرائیلی موشک‌هایی را به فضا بر فراز عربستان سعودی شلیک کردند و برای ایالات متحده زمان چندانی برای رهگیری آنها باقی نگذاشتند. 

در این گزارش آمده است: «در حالی که طراحان جنگ در اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای حمله‌ای مخفیانه به رهبران سیاسی جنبش حماس در قطر بودند، طرحی را انتخاب کردند که به آنها امکان حمله سریع و به حداقل رساندن فرصت ایالات متحده برای رهگیری را می‌داد».

وال استریت ژورنال نوشت: «این عملیات که روز سه‌شنبه انجام شد  از هواپیماهای جنگی برای شلیک موشک‌های دوربرد استفاده کردند و در عین حال از ورود به حریم هوایی کشورهای عربی اجتناب می‌کردند و دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را تا آخرین لحظه در بی‌خبری قرار دادند». 

طبق این گزارش، اسرائیل با استقرار جنگنده‌های خود در دریای سرخ و شلیک چندین موشک به خارج از جو تلاش کرد تا به نقض حریم هوایی عربستان سعودی در حین انجام این حمله متهم نشود.

 

 

