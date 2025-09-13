به گزارش ایلنا، وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت که جنگنده‌های اسرائیلی موشک‌هایی را به فضا بر فراز عربستان سعودی شلیک کردند و برای ایالات متحده زمان چندانی برای رهگیری آنها باقی نگذاشتند.

در این گزارش آمده است: «در حالی که طراحان جنگ در اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای حمله‌ای مخفیانه به رهبران سیاسی جنبش حماس در قطر بودند، طرحی را انتخاب کردند که به آنها امکان حمله سریع و به حداقل رساندن فرصت ایالات متحده برای رهگیری را می‌داد».

وال استریت ژورنال نوشت: «این عملیات که روز سه‌شنبه انجام شد از هواپیماهای جنگی برای شلیک موشک‌های دوربرد استفاده کردند و در عین حال از ورود به حریم هوایی کشورهای عربی اجتناب می‌کردند و دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را تا آخرین لحظه در بی‌خبری قرار دادند».

طبق این گزارش، اسرائیل با استقرار جنگنده‌های خود در دریای سرخ و شلیک چندین موشک به خارج از جو تلاش کرد تا به نقض حریم هوایی عربستان سعودی در حین انجام این حمله متهم نشود.

