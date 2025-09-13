خبرگزاری کار ایران
ادامه بازداشت مقامات اپوزیسیون در استانبول

ادامه بازداشت مقامات اپوزیسیون در استانبول
رسانه‌های دولتی ترکیه از بازداشت ۴۸ تن در ادامه تحقیقات فساد در این کشور خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌  پخش دولتی تی‌آرتی ترکیه امروز-شنبه- اعلام کرد که یک  دادستانی ترکیه دستور بازداشت ۴۸ مظنون از حمله شهردار مطنقه «بایرام پاشا» استانبول به عنوان بخشی از  تحقیقات درباره فساد را صادر کرد.

به گزارش تی‌آرتی، پلیس به ۷۲ موقعیت یورش برد و اسناد را توقیف و مظنون‌ها را به اتهام اختلاص، رشوه و تقلب در مناقصه بازداشت کردند.

«حسن موتلو» شهردار بایرام پاشا  از «حزب جمهوری خلق» در پستی در پلتفرم ایکس نوشت که هیچ  چیز برای پنهان کردن ندارد و این تحقیقات را  یک عملیات سیاسی بر اساس تهمت‌های بی‌اساس دانست.

 

 

