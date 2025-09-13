ادامه بازداشت مقامات اپوزیسیون در استانبول

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ پخش دولتی تی‌آرتی ترکیه امروز-شنبه- اعلام کرد که یک دادستانی ترکیه دستور بازداشت ۴۸ مظنون از حمله شهردار مطنقه «بایرام پاشا» استانبول به عنوان بخشی از تحقیقات درباره فساد را صادر کرد.

به گزارش تی‌آرتی، پلیس به ۷۲ موقعیت یورش برد و اسناد را توقیف و مظنون‌ها را به اتهام اختلاص، رشوه و تقلب در مناقصه بازداشت کردند.

«حسن موتلو» شهردار بایرام پاشا از «حزب جمهوری خلق» در پستی در پلتفرم ایکس نوشت که هیچ چیز برای پنهان کردن ندارد و این تحقیقات را یک عملیات سیاسی بر اساس تهمت‌های بی‌اساس دانست.

