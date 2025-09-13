به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیویورک تایمز گزارش داد که کشورهای اروپایی نگران تشدید تنش‌ها از سوی روسیه هستند.

نیویورک تایمز، به نقل از مقامات اروپایی گزارش داد: «نگرانی‌ها از این است که روسیه ناآرامی‌ها را تشدید می‌کند تا عادی به نظر برسد تا زمانی که به اقدامات جنگی تبدیل شود.»

مقامات اروپایی عنوان کردند: «اقدامات مشکوک منتسب به روسیه در حال حاضر به معنای جنگ است.»

مقامات اروپایی در گفت‌وگو با این روزنامه عنوان کردند که روسیه مدت‌هاست که جنگی ترکیبی و اعلام‌نشده علیه غرب به راه انداخته است.

