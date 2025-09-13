نیویورک تایمز گزارش داد:
کشورهای اروپایی نگران تشدید تنشها از سوی روسیه هستند
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیویورک تایمز گزارش داد که کشورهای اروپایی نگران تشدید تنشها از سوی روسیه هستند.
نیویورک تایمز، به نقل از مقامات اروپایی گزارش داد: «نگرانیها از این است که روسیه ناآرامیها را تشدید میکند تا عادی به نظر برسد تا زمانی که به اقدامات جنگی تبدیل شود.»
مقامات اروپایی عنوان کردند: «اقدامات مشکوک منتسب به روسیه در حال حاضر به معنای جنگ است.»
مقامات اروپایی در گفتوگو با این روزنامه عنوان کردند که روسیه مدتهاست که جنگی ترکیبی و اعلامنشده علیه غرب به راه انداخته است.