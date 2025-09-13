تلاش مصر برای فعال کردن طرح «ناتوی عربی»
منابع دیپلماتیک از تلاش مصر برای فعال کردن طرح «نیروی مشترک عربی» در سایه تشدید تنشها با اسرائیل خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، منابع دیپلماتیک اعلام کردند که مصر در سایه تشدید تنشها با اسرائیل، طرح «نیروی مشترک عربی» را دوباره مطرح و در عین حال تلاش می کند تا از تبدیل موضوع تشکیل آن به عنوان اعلام جنگ علیه اسرائیل جلوگیری کند.
در حالی که قاهره در چند روز گذشته و پس از حمله به قطر، به کاهش تماسهای دیپلماتیک خود با اسرائیل ادامه داده است، این تماسها به برخی مسائل مربوط به ترتیب دادن ورود کمکها به نوار غزه محدود مانده است.
با این حال، منابع دیپلماتیک گفتند که این تماسها از زمان آغاز تجاوز اسرائیل به نوار غزه در پایینترین سطح قرار دارند.
منابع مذکور تاکید کردند که با توجه به این رویکرد قاهره، واشنگتن برای انتقال برخی اطلاعات اولیه به قاهره مداخله کرد.
به موازات این مسئله هماهنگی مصر با عربستان و فرانسه با هدف افزایش فشار دیپلماتیک بر رژیم صهیونیستی به ویژه در سایه درخواست قطر برای تشدید موضع ادامه دارد.
این منابع درباره امارات میگویند که مسؤولان اماراتی عملا به تعلیق توافقهای ابراهیم در صورت اجرای طرح تلآویو برای الحاق کرانه باختری اشاره کردند. به رغم تلاش رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرکها و اجرای سیاستهای الحاق منابع در اعلام رسمی چنین اقدامی از سوی رژیم صهیونیستی در زمان کنونی برای ممانعت از تشدید تنش احتمالی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تردید دارند.
به گفته این منابع، کانالهای ارتباطی فعال امارات با رهبری «محمد بن زاید» رئیس امارات موضع کلی را نشان میدهند بدون اینکه تصمیمات سرنوشت سازی را اتخاذ کرده باشند. این مسئله شک و تردید را در اظهارات برخی مسؤولان اماراتی در سایه ادامه کانالهای هماهنگی با تلآویو در دورههای گذشته ایجاد میکند.