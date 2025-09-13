خبرگزاری کار ایران
مصر خواستار پایان دادن به سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل شد

مصر خواستار پایان دادن به سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل شد
وزارت خارجه مصر خواستار تلاش برای از سرگیری روند صلح در خاورمیانه و پایان دادن به سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از العربی الیوم، وزارت خارجه مصر  خواستار تلاش برای از سرگیری روند صلح در خاورمیانه و پایان دادن به سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل شد.

 در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است که  قاهره از مصوباتی که در آن از برپایی کشور مستقل فلسطین حمایت شده است، استقبال می‌کند.

در این بیانیه تاکید شده است که حمایت ۱۴۲ کشور جهان از  اعلامیه نیویورک نشانه آشکار حمایت گسترده بین‌المللی از حقوق مشروع فلسطینی‌ها و در رأس آنها حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت خود و برپایی کشور مستقل در مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی است.

 

