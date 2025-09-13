خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی تلفنی وزاری خارجه پاکستان و مصر

وزارت خارجه پاکستان از گفت‌وگوی وزیرخارجه این کشور و همتای مصری خبر داد.

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه پاکستان از گفت‌وگوی وزیرخارجه  این کشور با همتای مصری خبر داد.

وزارت خارجه پاکستان در پیامی در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیرخارجه  تماسی تلفنی از سوی بدرعبدالعاطی وزیرخارجه کصر دریافت کرد».

در این پیام افزوده شد: «هر دو رهبر، حملات غیرقانونی و بی‌جهت اسرائیل به دوحه را به شدت محکوم کردند و در مورد چگونگی و جزئیات نشست آتی شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در دوحه که قرار است یکشنبه ۱۴ سپتامبر برگزار شود، گفت‌وگو کردند».

 

 

