گفتوگوی تلفنی وزاری خارجه پاکستان و مصر
وزارت خارجه پاکستان از گفتوگوی وزیرخارجه این کشور و همتای مصری خبر داد.
وزارت خارجه پاکستان در پیامی در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیرخارجه تماسی تلفنی از سوی بدرعبدالعاطی وزیرخارجه کصر دریافت کرد».
در این پیام افزوده شد: «هر دو رهبر، حملات غیرقانونی و بیجهت اسرائیل به دوحه را به شدت محکوم کردند و در مورد چگونگی و جزئیات نشست آتی شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در دوحه که قرار است یکشنبه ۱۴ سپتامبر برگزار شود، گفتوگو کردند».