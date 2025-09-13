ووچیچ:
چهار میلیارد دلار برای سرنگونی صربستان هزینه شده است
رئیسجمهور صربستان اعلام کرد که سرویسهای ویژه چندین کشور، ۴ میلیارد دلار برای سرنگونی دولت این کشور هزینه کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «الکساندر ووچیچ» رئیسجمهور صربستان گفت که سرویسهای ویژه چندین کشور ۴ میلیارد دلار برای اعتراضات در صربستان هزینه کرده اند.
ووچیچ در مصاحبهای با با یک شبکه تلویزیونی گفت: «چهار میلیارد دلار برای نابودی کشور هزینه شد. سازماندهی اصلی انقلابهای رنگی از خارج کشور است. کارمندان چندین سرویس ویژه هستند و از چندین کشور در حال انجام این فعالیت ها هستند».
وی توضیح داد که پیش از این مجبور بوده سکوت کند، چرا که این کار بیطرفی صربستان را نسبت به محرکان احتمالی اعتراضات نقض میکرد.
وی خاطرنشان کرد: «این کشورها میدانند که ما از آنچه انجام میدهند آگاه هستیم».