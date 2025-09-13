خبرگزاری کار ایران
نشست دوحه بر پیش‌نویس قطعنامه علیه حمله اسرائیل متمرکز است

وزارت ‌خارجه قطر اعلام کرد که نشست پیش رو در دوحه بر بررسی پیش‌نویس قطعنامه‌ای درباره حمله اسرائیل متمرکز است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت ‌خارجه قطر گفت که نشست عربی-اسلامی روز دوشنبه در دوحه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را درباره حمله اسرائیل به قطر بررسی خواهد کرد.

خبرگزاری رسمی قطر (قنا) روز پنجشنبه گزارش داد که دوحه طی روزهای یکشنبه و دوشنبه میزبان اجلاس اضطراری عربی-اسلامی خواهد بود تا درباره پاسخ به حمله اسرائیل که سه‌شنبه گذشته قطر را هدف قرار داد، بحث شود.

یک منبع دیپلماتیک در همین زمینه گفت که انتظارات حاکی از مشارکت گسترده عربی و اسلامی در اجلاسی است که روز دوشنبه در دوحه برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد که پاسخی واحد به تجاوز اسرائیل علیه قطر تدوین خواهد شد.

 

