خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
فعال شدن پدافند هوایی در مدینه منوره + ویدئو

فعال شدن پدافند هوایی در مدینه منوره + ویدئو

فعال شدن پدافند هوایی در مدینه منوره + ویدئو
فعالان شبکه‌های اجتماعی از فعال شدن پدافند هوایی عربستان برای رهگیری یک شی‌ء ناشناس در آسمان شهر مدینه منوره خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، فعالان شبکه‌های اجتماعی از فعال شدن پدافند هوایی عربستان برای رهگیری یک شی‌ء ناشناس در آسمان شهر مدینه منوره و شنیده شدن صدای انفجار خبر دادند.

در تصاویری که در سطح گسترده منتشر شده است، وقوع انفجار در آسمان شب و انتشار پرتوهای نور مشاهده شد که شبیه به عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی هنگام رهگیری پرتابه‌ها در آسمان است.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی این انفجار را ناشی از رهگیری موشکی دانستند که انصارالله یمن به سوی اسرائیل شلیک کرده بود.

تاکنون مقامات عربستانی به این رویداد واکنش نشان نداده‌اند.

حجم ویدیو: 3.4M | مدت زمان ویدیو: 00:00:24 دانلود ویدیو

