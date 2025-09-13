برگزاری راهپیمای حامیان فلسطین در برلین
حدود ۱۵هزار نفر برای شرکت در راهپیمایی تحت شعار «نسل کشی در غزه را متوقف کنید»، برای امروز -شنبه- در مرکز برلین نام نویسی کردند.
این راهپیمایی با رویدادی همراه با سخنرانی «راجر واترز» موسیقیدان انگلیسی بنیانگذار گروه راک «پینک فلوید» همراه خواهد بود.
«سارا واگنکنشت» که رهبر حزب پوپولیست اتحاد سارا واگنکنشتن است و همچنین دیگر سازماندهان این اعتراضات اعلام کردند که واترز از نیویورک به صورت آنلاین برای راهپیمایی کنندگان سخنرانی خواهد کرد.
واگنکنشت اتهامات ضد یهودی علیه این ستاره راک را که در کنسرتش با اعتراض و انتقاد به دلیل حمایتش از جنبش بایکوت، رویگردانی اقتصادی و تحریمها که فشار بر رژیم صیونیستی به دلیل اقداماتش در قلمرو فلسطین اشغالی را تشویق میکند، مواجه شد، رد کرد.
وی گفت: «فکر نمیکنم انتقاد از دولت اسرائیل باید به عنوان ضد یهودی بودن توصیف شود».