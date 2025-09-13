هشدار فوری عربستان و کویت به اتباع خود در لندن
عربستان سعودی و کویت برای اتباع خود در لندن هشدار فوری صادر کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، عربستان سعودی و کویت امروز -شنبه- از شهروندان خود در انگلیس خواستهاند که با رعایت جوانب احتیاط از مناطق تجمع و تظاهرات برنامهریزیشده در لندن و حومه آن دوری کنند.
سفارت عربستان سعودی در انگلیس به اتباع خود که در لندن ساکن و یا در سفر به این شهر هستند، هشدار داده است که از نزدیک شدن به مناطق تجمع و اعتراضهای برنامهریزیشده برای امروز -شنبه- ۱۳ سپتامبر در مرکز شهر خودداری کنند.
این سفارت خانه در بیانیهای با تاکید بر اینکه پایتخت انگلیس شاهد راهپیماییها و اعتراضها خواهد بود، از سعودیها خواست که احتیاط کرده و دستورالعملهای صادر شده از سوی مقامات محلی را برای امنیت خود رعایت کنند.
سفارت کشور کویت نیز از شهروندان و دانشجویان کویتی در انگلیس خواست که احتیاط کنند و از مناطق تجمع و تظاهرات برنامهریزیشده برای روز شنبه در لندن و حومه آن دوری کنند.
این سفارت خانه در بیانیهای از شهروندان و دانشجویان خواست که از دستورالعملها و راهنماییهای صادر شده توسط مقامهای رسمی انگلیس پیروی کنند.
در این بیانیه از شهروندان کویت خواسته شده است که در صورت بروز شرایط اضطراری با شماره اختصاصی با آن تماس بگیرند.