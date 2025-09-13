گروه هفت، به دنبال تحریم شرکای تجاری روسیه
وزرای دارایی گروه هفت در نشستی، احتمال تحریم و اقدامات تجاری علیه کشورهای خریدار نفت روسیه را بررسی کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی وزارت دارایی کانادا، وزرای دارایی گروه هفت طی دیداری در روزگذشته -جمعه- درباره احتمال اعمال تحریمها و اقدامات تجاری همچون تعرفه، بر کشورهایی که آنها به عنوان بسر ساز جنگ روسیه و اوکراین در نظر میگیرند گفتوگو کردند.
بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی کانادا، ریاست کنونی گروه هفت، «وزرای دارایی گروه هفت این دیدار را برای گفتوگو درباره اقدامات بیشتر جهت افزایش فشار بر روسیه برای پایان دادن به جنگ این کشور با اوکراین برگزار کردند».
این بیانیه تصریح کرد: «آنها درباره مجموعهای از اقدامات اقتصادی به جهت افزایش فشار بر روسیه، ازجمله تحریم های بیشتر و اقدامات تجاری همچون اعمال تعرفه، بر کشورهایی که بستر سازی تلاشهای جنگی روسیه هستند، گفتوگو کردند».