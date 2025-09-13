به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت که کی‌یف هرگز به دنبال صلح نبوده و تمامی اقداماتش با هدف طولانی‌تر کردن جنگ است.

«واسیلی نبنزیا»، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در یکی از جلسات شورای امنیت این نهاد بین‌المللی گفت: «به محض اینکه فرصت واقعی برای صلح با آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پدیدار شد که آماده بود تا به ریشه‌های بحران بپردازد، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین بلافاصله شروع به رد کردن تمام ابتکارات صلحی کرد که پیشتر اعلام شده بود.»

وی در ادامه افزود: «این رویه از سوی زلنسکی آنچه را که ما گفته‌ایم، تایید می‌کند؛ کی‌یف هرگز تمایلی به صلح نداشته و هر کاری که انجام می‌دهد برای طولانی‌تر کردن این درگیری و جنگ، ماندن در قدرت و ادامه سوءاستفاده از حامیان غربی‌اش است.»

