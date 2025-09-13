اسرائیل عامدانه حمله به دوحه را دیرهنگام به آمریکا اطلاع داد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های غربی به نقل از منابع خود گزارش دادند که اسرائیل پیش از حملات هوایی برنامه‌ریزی‌شده علیه رهبران جنبش حماس در قطر، مقامات آمریکایی را مطلع نکرده بود تا دولت این کشور را از جلوگیری از این حمله منصرف کند.

رسانه‌ها گزارش‌ دادند: «دولت ترامپ هیچ اطلاعاتی را به موقع برای جلوگیری از حمله دریافت نکرد... اسرائیل تنها چند دقیقه قبل از حمله، ارتش آمریکا را از حملات هوایی برنامه‌ریزی‌شده علیه حماس مطلع کرد.»

بنا به گزارش‌ها، یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا، این عملیات را «کاملاً باورنکردنی» توصیف کرد.

وی افزود که اطلاعات مربوط به حمله قریب‌الوقوع در آخرین لحظات قبل از شروع آن به دست آمد و لغو عملیات غیرممکن بود.

