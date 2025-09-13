بازداشت ۱۶۱ نفر در ترکیه به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش

یه گزارش‌ ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزیر کشور ترکیه از بازداشت ۱۶۱ نفر در یک هفته به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش خبر داد.

وی گفت که این عملیات به طور همزمان طی یک هفته در ۳۸ استان از جمله آنکارا و استانبول انجام شده است.

وزیر کشور ترکیه افزود که در این عملیات ۱۶۱ نفر که مشخص شده در داعش فعالیت دارند، بازداشت شدند.

به گفته وزیر کشور ترکیه، این افراد از داعش حمایت مالی می‌کردند و در این عملیات سلاح‌های غیرمجازی کشف و ضبط شد.

انتهای پیام/