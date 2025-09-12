به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی کرملین اعلام کرد که مذاکرات میان مسکو و کی‌یف در حال حاضر متوقف شده، هرچند کانال‌های ارتباطی میان ۲ طرف همچنان برقرار است.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین امروز -جمعه- در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت که در شرایط کنونی مذاکرات میان روسیه و اوکراین در حالت وقفه قرار دارد.

پسکوف توضیح داد: «کانال‌های ارتباطی وجود دارد و برقرار است. مذاکره‌کنندگان ما امکان گفت‌وگو از طریق این کانال‌ها را دارند، اما فعلاً باید از توقف در روند مذاکرات سخن گفت.»

وی در ادامه تأکید کرد که مسکو آماده است تا از راه‌های مسالمت‌آمیز برای حل مناقشه اوکراین استفاده کند.

