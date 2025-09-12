گفتوگوی تلفنی رئیسجمهور فرانسه و رئیس امارات
رئیس امارات و رئیسجمهور فرانسه تلفنی درباره آخرین تحولات مرتبط با حمله رژیم صهیونیستی به قطر و اوضاع در غزه رایزنی کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، «محمد بن زاید آل نهیان»، رئیس امارات امروز -جمعه- تلفنی با «امانوئل ماکرون»، رئیسجمهور فرانسه گفت وگو کرد.
دو طرف درباره روابط دوجانبه امارات و فرانسه و حمله رژیم صهیونیستی به قطر و اوضاع در نوار غزه رایزنی کردند.
طرفین درباره همکاری مشترک میان امارات و فرانسه در چارچوب شراکت استراتژیک ابوظبی و پاریس و تعرض اخیر اسرائیل به قطر گفتوگو کردند.
بن زاید و ماکرون، مجددا حمله به قطر که نقض حاکمیت این کشور و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه است را محکوم کردند.