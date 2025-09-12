خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یدیعوت آحارانوت گزارش داد:

ارتش رژیم صهیونیستی در حال آماده شدن برای آغاز یک حمله زمینی کامل به شهر غزه است

ارتش رژیم صهیونیستی در حال آماده شدن برای آغاز یک حمله زمینی کامل به شهر غزه است
کد خبر : 1684828
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی در حال آماده شدن برای آغاز یک حمله زمینی کامل به شهر غزه است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی در حال آماده شدن برای آغاز یک حمله زمینی کامل به شهر غزه است.

روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارانوت  امروز -جمعه- گزارش داد که صدها نفربر زرهی، تانک و بولدوزر  قرار است در مزارع نزدیک شمال غزه مستقر شوند.

این روزنامه تأیید کرد که این خودروهای زرهی و تانک‌ها، متعلق به لشکرهای ۹۸ و ۱۶۲، قرار است به سمت نوار غزه پیشروی کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی