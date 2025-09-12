به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی در حال آماده شدن برای آغاز یک حمله زمینی کامل به شهر غزه است.

روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارانوت امروز -جمعه- گزارش داد که صدها نفربر زرهی، تانک و بولدوزر قرار است در مزارع نزدیک شمال غزه مستقر شوند.

این روزنامه تأیید کرد که این خودروهای زرهی و تانک‌ها، متعلق به لشکرهای ۹۸ و ۱۶۲، قرار است به سمت نوار غزه پیشروی کنند.

