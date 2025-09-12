خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخواست ۲۰۶ عضو پارلمان ژاپن برای به رسمیت شناختن کشور فلسطینی

درخواست ۲۰۶ عضو پارلمان ژاپن برای به رسمیت شناختن کشور فلسطینی
کد خبر : 1684809
لینک کوتاه کپی شد.

۲۰۶ عضو پارلمان ژاپن در نامه‌ای به ‌وزیر ‌خارجه این کشور، از دولت خواستند کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ۲۰۶ عضو پارلمان ژاپن در نامه‌ای به ‌وزیر ‌خارجه این کشور، از دولت خواستند کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

به گزارش خبرگزاری کیودو ژاپن، سه عضو پارلمان، از جمله ‌از حزب اصلی مخالف نامه امضا‌شده را به وزیر خارجه ژاپن  تقدیم کردند.

در این نامه آمده است: «اسرائیل قصد پذیرش آتش‌بس را ندارد و گرسنگی کودکان را نمی‌توان نادیده گرفت.»

این نامه افزود: «ما با توجه به تعداد زیاد امضاهای جمع‌آوری شده، این موضوع را جدی می‌گیریم.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی