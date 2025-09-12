درخواست ۲۰۶ عضو پارلمان ژاپن برای به رسمیت شناختن کشور فلسطینی

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ۲۰۶ عضو پارلمان ژاپن در نامه‌ای به ‌وزیر ‌خارجه این کشور، از دولت خواستند کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

به گزارش خبرگزاری کیودو ژاپن، سه عضو پارلمان، از جمله ‌از حزب اصلی مخالف نامه امضا‌شده را به وزیر خارجه ژاپن تقدیم کردند.

در این نامه آمده است: «اسرائیل قصد پذیرش آتش‌بس را ندارد و گرسنگی کودکان را نمی‌توان نادیده گرفت.»

این نامه افزود: «ما با توجه به تعداد زیاد امضاهای جمع‌آوری شده، این موضوع را جدی می‌گیریم.»

انتهای پیام/