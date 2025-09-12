رایزنی ترکیه و بریتانیا درباره مسائل مرتبط با صنایع دفاعی
معاون وزیر دفاع ترکیه و وزیر مشاور دولت بریتانیا در امور تدارکات دیدار و درباره مسائل مهم مرتبط با صنایع دفاعی از جمله قرارداد جنگندههای یوروفایتر رایزنی کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، معاون وزیر دفاع ترکیه با وزیر مشاور دولت بریتانیا در امور تدارکات دفاعی در لندن دیدار کرد.
وزارت دفاع ترکیه طی بیانیهای از این دیدار در لندن خبر داد.
دو طرف درباره مسائل مهم مرتبط با صنایع دفاعی به ویژه پروژههای بزرگ نظیر قرارداد جنگندههای یوروفایتر، به روزرسانی هواپیماهای نظامی از نوع سی ۱۳۰ جی و ایرباس ای ۴۰۰ ام رایزنی کردند.