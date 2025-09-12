رایزنی ترکیه و بریتانیا درباره مسائل مرتبط با صنایع دفاعی

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ‌معاون وزیر دفاع ترکیه با ‌وزیر مشاور دولت بریتانیا در امور تدارکات دفاعی در لندن دیدار کرد.

وزارت دفاع ترکیه طی بیانیه‌ای از این دیدار در لندن خبر داد.

دو طرف درباره مسائل مهم مرتبط با صنایع دفاعی به ویژه پروژه‌های بزرگ نظیر قرارداد جنگنده‌های یوروفایتر، به روزرسانی هواپیماهای نظامی از نوع سی ۱۳۰ جی و ایرباس ای ۴۰۰ ام رایزنی کردند.





انتهای پیام/