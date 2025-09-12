خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر خارجه جدید بریتانیا به کی‌یف می‌رود

وزیر خارجه جدید بریتانیا به کی‌یف می‌رود
کد خبر : 1684785
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر ‌خارجه جدید بریتانیا، امروز -جمعه- در اولین سفر خارجی خود از زمان تصدی این سمت، به کی‌یف سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،  «ایوت کوپر»، وزیر ‌خارجه بریتانیا، امروز -جمعه- در اولین سفر خارجی خود از زمان تصدی این سمت، به کی‌یف سفر می‌کند.

وی بناست در این سفر با افزایش ۱۴۲ میلیون پوندی (۱۹۲.۷۵ میلیون دلاری) کمک‌های زمستانی، بر تعهد بریتانیا به اوکراین تأکید کند.

داونینگ استریت اعلام کرد که کوپر با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور ‌اوکراین دیدار خواهد کرد و به وی در مورد تعهد بریتانیا به دفاع از اوکراین در برابر حمله روسیه اطمینان خواهد داد.

کوپر در بیانیه‌ای گفت: «امنیت اوکراین برای امنیت بریتانیا از اهمیت بالایی برخوردار است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی