به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ایوت کوپر»، وزیر ‌خارجه بریتانیا، امروز -جمعه- در اولین سفر خارجی خود از زمان تصدی این سمت، به کی‌یف سفر می‌کند.

وی بناست در این سفر با افزایش ۱۴۲ میلیون پوندی (۱۹۲.۷۵ میلیون دلاری) کمک‌های زمستانی، بر تعهد بریتانیا به اوکراین تأکید کند.

داونینگ استریت اعلام کرد که کوپر با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور ‌اوکراین دیدار خواهد کرد و به وی در مورد تعهد بریتانیا به دفاع از اوکراین در برابر حمله روسیه اطمینان خواهد داد.

کوپر در بیانیه‌ای گفت: «امنیت اوکراین برای امنیت بریتانیا از اهمیت بالایی برخوردار است.»

