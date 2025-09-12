وزیر خارجه قطر:
حمله به دوحه نظام بینالمللی را در برابر آزمونی بزرگ قرار داد
وزیر خارجه قطر ضمن محکوم کردن حمله رژیم صهیونیستی به کشورش در شورای امنیت، هشدار داد که این حمله، کل نظام بینالمللی را در برابر آزمونی بزرگ قرار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «محمد بن عبدالرحمن آلثانی»، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر با محکوم کردن حمله اخیر رژیم صهیونیستی، بر پایبندی کشورش به مسیر صلح و میانجیگری تأکید کرد.
وی با قدردانی از مواضع حمایتی کشورهای عضو شورای امنیت، گفت: «از همبستگی اعضای شورا پس از این حمله بزدلانه و نیز تلاشهایشان برای صدور بیانیه قدردانی میکنیم.»
وزیر خارجه قطر تصریح کرد که حمله اسرائیل به دوحه، عمداً ساختمانهایی را هدف قرار داد که همه از حضور هیئت مذاکرهکننده حماس در آن آگاه بودند و همچنین منطقهای مسکونی پرجمعیت شامل مدارس و دفاتر دیپلماتیک را مورد اصابت قرار داد.
وی این اقدام را نقض حاکمیت کشوری عضو کامل سازمان ملل خواند و هشدار داد: «این حمله، کل نظام بینالمللی را در برابر آزمونی بزرگ قرار داده است.»