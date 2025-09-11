حمله موشکی و پهپادی ارتش یمن به اهداف نظامی رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن شامگاه امروز طی بیانیه‌ای اعلام کرد که دو عملیات نظامی ویژه علیه اهداف نظامی اسرائیل در منطقه نقب و فرودگاه موسوم به «رامون» در اراضی اشغالی انجام داده‌ است.

بر اساس این بیانیه، یگان موشکی ارتش یمن با استفاده از یک موشک بالستیک مافوق صوت از نوع «فلسطین ۲» یک هدف نظامی در نقب اشغالی را مورد حمله قرار داد.

ارتش اعلام کرد که این حمله با موفقیت انجام شد و باعث فرار «میلیون‌ها صهیونیست غاصب» به سمت پناهگاه‌ها شد.

یگان پهپادی ارتش یمن نیز با دو پهپاد فرودگاه رامون در منطقه ام‌الرشراش را هدف قرا داد و پهپاد سوم یک هدف نظامی اسرائیل در نقب را مورد اصابت قرار داد. ارتش یمن اعلام کرد این عملیات نیز با موفقیت به اهداف خود رسید.

بیانیه ارتش یمن تأکید کرده است که این حملات در پاسخ به جنایات نسل‌کشی و سیاست گرسنگی اسرائیل علیه مردم غزه و نیز در واکنش به تجاوز اسرائیل به یمن صورت گرفته است.

نیروهای مسلح یمن بار دیگر تأکید کرد که این عملیات نظامی حمایتی تا زمان توقف تجاوز و رفع محاصره غزه ادامه خواهد داشت و این اقدام‌ها بیانگر پایبندی یمن به حمایت از آرمان فلسطین و آمادگی برای مقابله با هرگونه تجاوز اسرائیلی است.

