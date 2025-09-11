سفر نخستوزیر پاکستان به قطر در پی حمله رژیم صهیونیستی
نخستوزیر پاکستان امروز -پنجشنبه- در یک سفر رسمی وارد دوحه، پایتخت قطر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، «شهباز شریف»، نخستوزیر پاکستان، در سفری رسمی وارد دوحه پایتخت قطر شد تا همبستگی خود را با این کشور پس از حمله اخیر رژیم صهیونیستی به دوحه ابراز کند.
سفر شهباز شریف به قطر، تنها دو روز پس از حمله اسرائیل به دوحه صورت میگیرد و به عنوان پیامی از همبستگی با قطر تلقی میشود.
در مراسم استقبال از نخستوزیر پاکستان در فرودگاه بینالمللی دوحه، شیخ «سعود بن عبدالرحمن آل ثانی»، معاون نخستوزیر و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر و همچنین «محمد عامر»، سفیر پاکستان در دوحه، حضور داشتند.