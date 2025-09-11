خبرگزاری کار ایران
لاوروف با وزیرخارجه بحرین دیدار کرد

وزیرخارجه روسیه با همتای بحرینی دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که «سرگئی لاوروف» وزیرخارجه روسیه، با «عبداللطیف بن راشد الزیانی» همتای بحرینی خود در «سوچی» دیدار کرد.

این وزارت‌خانه در کانال تلگرام خود نوشت: «سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، در حال برگزاری دیدار با عبداللطیف الزیانی، وزیر خارجه بحرین است».

قرار است هشتمین نشست مشترک وزیران گفت‌وگوی استراتژیک میان روسیه و شورای همکاری خلیج فارس امروز- پنجشنبه- در سوچی برگزار شود.

 

