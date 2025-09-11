لاوروف با وزیرخارجه بحرین دیدار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که «سرگئی لاوروف» وزیرخارجه روسیه، با «عبداللطیف بن راشد الزیانی» همتای بحرینی خود در «سوچی» دیدار کرد.

این وزارت‌خانه در کانال تلگرام خود نوشت: «سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، در حال برگزاری دیدار با عبداللطیف الزیانی، وزیر خارجه بحرین است».

قرار است هشتمین نشست مشترک وزیران گفت‌وگوی استراتژیک میان روسیه و شورای همکاری خلیج فارس امروز- پنجشنبه- در سوچی برگزار شود.

