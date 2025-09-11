هشدار مصر در مورد عواقب فاجعهبار اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی
رسانهها گزارش دادند که مصر از طریق آمریکا به رژیم صهیونیستی نسبت به عواقب فاجعه بار اقدامات جنایتکارانهاش هشدار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، خبرگزاری رژیم صهیونیستی گزارش داد که «قاهره» به «واشنگتن» اطمینان داده است که هرگونه تلاشی برای هدف قرار دادن گروههای فلسطینی در «دوحه» عواقب فاجعهباری خواهد داشت.
به گزارش وبسایت مصری «قاهره ۲۴» گزارشهای عربی و اسرائیلی تایید کردند که مصر، از طریق آمریکا به رژیم صهیونیستی هشدار داده است.
قاهره همچنین با شدیدترین لحن تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی علیه کشور قطر، که دفتر سیاسی جنبش حماس در دوحه، پایتخت قطر را هدف قرار داد، محکوم و اعلام کرد که این تجاوز نقض آشکار قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد و بیتوجهی به قوانین و هنجارهای بینالمللی است.
مصر همچنین بر همبستگی کامل و حمایت بیدریغ خود را از کشور برادر قطر، رهبری، دولت و مردم آن، در مواجهه با این تجاوز شرمآور، تایید کرد.