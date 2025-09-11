خبرگزاری کار ایران
اگر اسرائیل متوقف نشود، دامنه حملات ‌خود را گسترش خواهد داد

وزارت دفاع ترکیه بر حمایت کامل آنکارا از قطر در برابر حمله اسرائیل به دوحه را تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، وزارت دفاع ترکیه بر حمایت کامل آنکارا از قطر در برابر حمله اسرائیل به دوحه را تاکید کرد و خاطرنشان کرد که اگر اسرائیل متوقف نشود، دامنه حملات بی‌پروای خود را گسترش خواهد داد.

‌سخنگوی وزارت دفاع ترکیه، در یک کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به حملات اسرائیل به قطر چند روز پیش گفت: «ما حمایت کامل خود را از قطر در برابر این حمله که نقض آشکار حاکمیت آن است، تأیید می‌کنیم.»

سخنگوی وزارت دفاع ترکیه افزود: «ما به جامعه بین‌المللی یادآوری می‌کنیم که اسرائیل با حملات بی‌پروای خود، مانند حملاتی که علیه قطر انجام شد، منطقه را به فاجعه خواهد کشاند، مگر اینکه متوقف شود. حمله به هیئت حماس در قطر نشان داد که اسرائیل تروریسم را به عنوان یک سیاست دولتی اتخاذ می‌کند، از درگیری حمایت می‌کند و با صلح مخالف است.»

وی افزود: «ما به جامعه بین‌المللی یادآوری می‌کنیم که اگر اسرائیل با روش‌های مؤثر متوقف نشود، دامنه حملات بی‌پروای خود را، همانطور که در قطر انجام داد، گسترش خواهد داد و کل منطقه، از جمله قطر، را به فاجعه خواهد کشاند.»

 

