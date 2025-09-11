آکسیوس گزارش داد:
قطر دنبال شرکای دیگری برای خود خواهد بود
آکسیوس گزارش کرد که نخستوزیر قطر به کاخ سفید اطلاع داده که پس از حمله اسرائیل به دوحه، کشورش احتمالاً در همکاری امنیتی با واشنگتن تجدیدنظر میکند و به دنبال شرکای دیگری برای خود خواهد بود.
طبق این گزارش، نخستوزیر قطر همچنین در مصاحبه با شبکه سیانان تصریح کرد که رهبران حوزه خلیجفارس در حال بحث درباره چگونگی واکنش هستند.
بر اساس گزارش آکسیوس، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در ویدیویی که روز چهارشنبه در توجیه این جنایت اسرائیل گفت که اگر رهبران حماس در قطر باقی بمانند، از انجام حمله دوم دریغ نخواهد کرد.