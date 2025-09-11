ترامپ به نتانیاهو گفت که حمله به دوحه اقدامی غیرعاقلانه بوده است

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، آکسیوس گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، از «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، خواست که دیگر به قطر حمله نکند.

وال استریت ژورنال، به نقل از مقامات ارشد دولت آمریکا، گزارش داد که ترامپ به نتانیاهو گفته است که تصمیم او برای هدف قرار دادن مقامات حماس در داخل قطر غیرعاقلانه است.

ترامپ این اظهارات را در جریان تماس تلفنی که آکسیوس آن را «پر تنش» توصیف کرد، روز سه‌شنبه پس از حمله مطرح کرد.

به گزارش آکسیوس، نتانیاهو در پاسخ گفته است که فرصت برای شروع حملات کوتاه بوده و او از آن سوءاستفاده کرده است.

