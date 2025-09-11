به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید پس از قتل ایرینا زاروتسکایا، پناهنده اوکراینی در کارولینای شمالی، چارلی کرک، از حامیان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و سایر جنایات اخیر، اعضای حزب دموکرات را به حمایت از جرم و جنایت در این کشور متهم کرد.

کاخ سفید با انتشار بیانیه ای در شبکه اجتماعی ایکس، دموکرات‌ها را به حمایت از جرم و جنایت متهم و تصاویری از روزنامه ها را با تیترهای مرتبط با جرم و جنایت منتشر کرد.

در توضیح کاخ سفید برای تصویر پیوست آمده است: دموکرات‌ها از جرم و جنایت حمایت می‌کنند.

یکی از تیترهای برجسته شده در این تصاویر به فاجعه کارولینای شمالی پرداخته و بیان می‌کند که این قتل، مشکل دموکرات‌ها با بررسی جرم و جنایت را به وضوح نشان می دهد.

انتهای پیام/