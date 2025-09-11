خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاخ سفید:

دموکرات‌ها از جرم و جنایت حمایت می‌کنند

دموکرات‌ها از جرم و جنایت حمایت می‌کنند
کد خبر : 1684590
لینک کوتاه کپی شد.

کاخ سفید پس از قتل‌های مکرر اخیر، حزب دموکرات را به حمایت از جرم و جنایت متهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید پس از قتل ایرینا زاروتسکایا، پناهنده اوکراینی در کارولینای شمالی،  چارلی کرک، از حامیان  دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و سایر جنایات اخیر، اعضای حزب دموکرات را به حمایت از جرم و جنایت در این کشور متهم کرد.

کاخ سفید با انتشار بیانیه ای در شبکه اجتماعی ایکس، دموکرات‌ها را به حمایت از جرم و جنایت متهم و تصاویری از روزنامه ها را با  تیترهای  مرتبط با جرم  و جنایت منتشر کرد.

در توضیح کاخ سفید برای تصویر پیوست آمده است: دموکرات‌ها از جرم و جنایت حمایت می‌کنند.

یکی از تیترهای برجسته شده در این تصاویر   به فاجعه کارولینای شمالی پرداخته و بیان می‌کند که این قتل،  مشکل دموکرات‌ها با بررسی   جرم و جنایت را به وضوح نشان می دهد. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی