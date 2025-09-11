کاخ سفید:
دموکراتها از جرم و جنایت حمایت میکنند
کاخ سفید پس از قتلهای مکرر اخیر، حزب دموکرات را به حمایت از جرم و جنایت متهم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید پس از قتل ایرینا زاروتسکایا، پناهنده اوکراینی در کارولینای شمالی، چارلی کرک، از حامیان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و سایر جنایات اخیر، اعضای حزب دموکرات را به حمایت از جرم و جنایت در این کشور متهم کرد.
کاخ سفید با انتشار بیانیه ای در شبکه اجتماعی ایکس، دموکراتها را به حمایت از جرم و جنایت متهم و تصاویری از روزنامه ها را با تیترهای مرتبط با جرم و جنایت منتشر کرد.
در توضیح کاخ سفید برای تصویر پیوست آمده است: دموکراتها از جرم و جنایت حمایت میکنند.
یکی از تیترهای برجسته شده در این تصاویر به فاجعه کارولینای شمالی پرداخته و بیان میکند که این قتل، مشکل دموکراتها با بررسی جرم و جنایت را به وضوح نشان می دهد.