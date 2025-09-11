تشکیل جلسه شورای امنیت به درخواست لهستان
یک مقام آگاه گزارش داد که به درخواست لهستان، جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد.
وزارت خارجه لهستان در بیانیهای اعلام کرد: «به دنبال درخواست لهستان، جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد نقض حریم هوایی لهستان تشکیل خواهد شد.»
تاریخ این جلسه مشخص نشده است، اما یک منبع دیپلماتیک خبر داد که ممکن است فردا -جمعه- ۱۲ سپتامبر، این جلسه برگزار شود.