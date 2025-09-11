خبرگزاری کار ایران
وزیر خارجه مصر برای ابراز همبستگی با قطر راهی دوحه شد

وزیر خارجه مصر برای ابراز همبستگی با قطر راهی دوحه شد
در پی حمله اخیر رژیم صهیونیستی به دوحه، وزیر خارجه مصر‌ برای گفت‌وگو با مقامات ارشد قطری، راهی پایتخت این کشور شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الیوم السابع، در پی حمله اخیر رژیم صهیونیستی به دوحه پایتخت قطر، وزیر خارجه مصر، برای گفت‌وگو با مقامات ارشد قطری، راهی پایتخت این کشور شد.

 «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر با هدف بررسی راه‌های مقابله با تشدید خطرناک تنش‌ها از سوی اسرائیل و هماهنگی مواضع دو کشور مصر و قطر، راهی دوحه شد.

این سفر در حالی صورت می‌گیرد که وزیر خارجه مصر روز گذشته نیز در ابوظبی با «شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان»، همتای اماراتی خود دیدار کرد و دو طرف حمله اخیر اسرائیل به دوحه را به شدت محکوم کردند و آن را اقدامی بسیار خطرناک دانستند که به هیچ وجه قابل توجیه نیست و امنیت یک کشور عربی را هدف قرار داده است.

 

