خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

موافقت مجلس نمایندگان آمریکا با لغو مجوزهای جنگ در عراق

موافقت مجلس نمایندگان آمریکا با لغو مجوزهای جنگ در عراق
کد خبر : 1684578
لینک کوتاه کپی شد.

مجلس نمایندگان ایالات متحده مجوزهای مرتبط با جنگ در عراق را لغو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از هیل، مجلس نمایندگان ایالات متحده با اکثریت قاطع آرا به لغو مجوزهای استفاده از نیروی نظامی مربوط به عراق، به عنوان بخشی از قانون مجوز دفاع ملی که سیاست‌های نظامی واشنگتن را تعیین می‌کند، رأی داد.

مجلس نمایندگان این لایحه را با  ۲۳۱ رای موافق در برابر ۱۹۶ مخالف تصویب کرد که با حمایت بی سابقه برخی از جمهوری‌خواهان همراه بود به طوری که  تنها چهار جمهوری‌خواه با آن مخالفت کردند، در حالی که ۱۷ دموکرات به اکثریت جمهوری‌خواه در رأی‌گیری کلی به این لایحه پیوستند.

بر اساس مهم‌ترین اصلاحیه در این لایحه، دو مجوز قدیمی جنگ لغو می شوند؛ یکی مجوز ۲۰۰۲ که برای حمله به عراق استفاده شد و مجوز ۱۹۹۱ مربوط به جنگ خلیج فارس.

منتقدان مجوزهای قدیمی استدلال می‌کنند که این مجوزها به رؤسای جمهور آمریکا اختیارات بیش از حدی اعطا می‌کردند و به آنها اجازه می‌دادند بدون تایید کنگره یا اعلام رسمی جنگ، عملیات نظامی انجام دهند. به عنوان مثال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور  آمریکا از مجوز سال ۲۰۰۲ برای توجیه حمله هوایی که منجر به شهادت سردار  قاسم سلیمانی و سایر فرماندهان مقاومت در بغداد در سال ۲۰۲۰ شد، استفاده کرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی