موافقت مجلس نمایندگان آمریکا با لغو مجوزهای جنگ در عراق
مجلس نمایندگان ایالات متحده مجوزهای مرتبط با جنگ در عراق را لغو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از هیل، مجلس نمایندگان ایالات متحده با اکثریت قاطع آرا به لغو مجوزهای استفاده از نیروی نظامی مربوط به عراق، به عنوان بخشی از قانون مجوز دفاع ملی که سیاستهای نظامی واشنگتن را تعیین میکند، رأی داد.
مجلس نمایندگان این لایحه را با ۲۳۱ رای موافق در برابر ۱۹۶ مخالف تصویب کرد که با حمایت بی سابقه برخی از جمهوریخواهان همراه بود به طوری که تنها چهار جمهوریخواه با آن مخالفت کردند، در حالی که ۱۷ دموکرات به اکثریت جمهوریخواه در رأیگیری کلی به این لایحه پیوستند.
بر اساس مهمترین اصلاحیه در این لایحه، دو مجوز قدیمی جنگ لغو می شوند؛ یکی مجوز ۲۰۰۲ که برای حمله به عراق استفاده شد و مجوز ۱۹۹۱ مربوط به جنگ خلیج فارس.
منتقدان مجوزهای قدیمی استدلال میکنند که این مجوزها به رؤسای جمهور آمریکا اختیارات بیش از حدی اعطا میکردند و به آنها اجازه میدادند بدون تایید کنگره یا اعلام رسمی جنگ، عملیات نظامی انجام دهند. به عنوان مثال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از مجوز سال ۲۰۰۲ برای توجیه حمله هوایی که منجر به شهادت سردار قاسم سلیمانی و سایر فرماندهان مقاومت در بغداد در سال ۲۰۲۰ شد، استفاده کرد.