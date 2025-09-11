خبرگزاری کار ایران
درخواست لهستان برای تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت

درخواست لهستان برای تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت
کد خبر : 1684565
لهستان خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد در پی پرواز پهپادها بر فراز خاک این کشور شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، لهستان در پی حادثه پرواز پهپادها بر فراز خاک این کشور   خواستار  تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد  شد.

طبق این گزارش، هیئت نمایندگی کره‌جنوبی در سازمان ملل متحد که ریاست این نهاد را بر عهده دارد، روز گذشته -چهارشنبه- اعلام کرد که لهستان پس از حادثه ادعایی پرواز پهپادها بر فراز خاک این کشور، درخواست تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد را داده است.

این هیئت نمایندگی اعلام کرد: «این درخواست توسط لهستان ارائه شده است و اکنون در حال بررسی زمان برگزاری آن هستیم».

لهستان صبح روز چهارشنبه مدعی شد پس از حمله هوایی روسیه به غرب اوکراین، پدافند هوایی خود و ناتو را برای سرنگونی پهپادها به کار گرفته است.

 

