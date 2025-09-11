بیانیه شدید اللحن دوحه در واکنش به اظهارات نتانیاهو

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای شدید اللحن اظهارات سخیف بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی درباره حضور حماس در دوحه را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: این میزبانی در چارچوب تلاش‌های میانجیگری برای صلح و به درخواست واشنگتن و تل‌آویو صورت گرفته است.

وزارت خارجه قطر تاکید کرد که تلاش ناشایست نتانیاهو برای توجیه حمله جنایتکارانه به خاک قطر و تهدیدات آشکار او مبنی بر نقض مجدد حاکمیت کشورها در آینده را به ‌شدت محکوم می کند.

در این بیانیه تاکید شده است: نتانیاهو به‌خوبی می‌داند که دفتر حماس در دوحه نقش محوری در موفقیت بسیاری از عملیات‌ تبادل اسرا و توافقات آتش‌بس داشته است.



دولت دوحه تاکید کرد که مذاکرات به‌طور رسمی، علنی و با حمایت بین‌المللی و با حضور هیئت‌های آمریکایی و اسرائیلی برگزار می‌شد.



وزارت خارجه قطر افزود: تلاش نتانیاهو برای القای این ادعا که قطر به‌طور پنهانی میزبان هیئت حماس بوده، تلاشی مذبوحانه برای توجیه جنایتی است که جهان آن را محکوم کرد.

انتهای پیام/