خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه شدید اللحن دوحه در واکنش به اظهارات نتانیاهو

بیانیه شدید اللحن دوحه در واکنش به اظهارات نتانیاهو
کد خبر : 1684545
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه قطر در بیانیه ای شدید اللحن اظهارات سخیف نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره میزبانی از رهبران حماس را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای شدید اللحن اظهارات سخیف بنیامین نتانیاهو،  نخست‌وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی درباره حضور حماس در دوحه را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است:  این میزبانی در چارچوب تلاش‌های میانجیگری برای صلح و به درخواست واشنگتن و تل‌آویو صورت گرفته است.

 وزارت خارجه قطر تاکید کرد که تلاش ناشایست نتانیاهو برای توجیه حمله جنایتکارانه به خاک قطر و تهدیدات آشکار او مبنی بر نقض مجدد حاکمیت کشورها در آینده را به ‌شدت محکوم می کند.

در این بیانیه تاکید شده است: نتانیاهو به‌خوبی می‌داند که دفتر حماس در دوحه نقش محوری در موفقیت بسیاری از عملیات‌ تبادل اسرا و توافقات آتش‌بس داشته است.

دولت دوحه تاکید کرد که مذاکرات به‌طور رسمی، علنی و با حمایت بین‌المللی و با حضور هیئت‌های آمریکایی و اسرائیلی برگزار می‌شد.

وزارت خارجه قطر افزود: تلاش نتانیاهو برای القای این ادعا که قطر به‌طور پنهانی میزبان هیئت حماس بوده، تلاشی مذبوحانه برای توجیه جنایتی است که جهان آن را محکوم کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی