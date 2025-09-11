حمله موشکی نیروهای مسلح یمن به سرزمین های اشغالی
رژیم صهیونیستی از حمله موشکی نیروهای مسلح یمن به اراضی اشغالی فلسطین خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الحزیره، رژیم صهیونیستی امروز -پنجشنبه- اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن مجددا سرزمین های اشغالی را هدف قرار دادند.
منابع خبری اسرائیل اعلام کردند که پس از پرتاب یک فروند موشک از یمن، سیستمهای هشدار در مناطق النقب و وادی عربه در جنوب اسرائیل فعال شد.
ارتش اسرائیل ادعا کرد که پس از شناسایی این موشک، آژیرهای هشدار در شهرکهای شمال و جنوب النقب و وادی عربه به صدا درآمده و موفق به رهگیری و انهدام موشک پرتابشده به سمت این مناطق شده است.
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی شامگاه گذشته -چهارشنبه- گزارش داد که نیروی هوایی ارتش این رژیم به اهدافی در صنعا پایتخت یمن تجاوز کرده است.