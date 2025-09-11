حمله موشکی نیروهای مسلح یمن به سرزمین های اشغالی

منابع خبری اسرائیل اعلام کردند که پس از پرتاب یک فروند موشک از یمن، سیستم‌های هشدار در مناطق النقب و وادی عربه در جنوب اسرائیل فعال شد.

ارتش اسرائیل ادعا کرد که پس از شناسایی این موشک، آژیرهای هشدار در شهرک‌های شمال و جنوب النقب و وادی عربه به صدا درآمده و موفق به رهگیری و انهدام موشک پرتاب‌شده به سمت این مناطق شده است.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی شامگاه گذشته -چهارشنبه- گزارش داد که نیروی هوایی ارتش این رژیم به اهدافی در صنعا پایتخت یمن تجاوز کرده است.