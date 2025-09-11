تهدید مجدد نتانیاهو علیه کشورهای میزبان رهبران حماس

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی گزافه مجددا به قطر و «کشورهایی که میزبان رهبران جنبش حماس» هستند، هشدار داد.

نتانیاهو روز چهارشنبه در یک سخنرانی تصویری به زبان انگلیسی طی گزافه گویی هایی بی اساس گفت: «به قطر و تمامی کشورهایی که تروریست‌ها را پناه می‌دهند، می‌گویم: یا آن‌ها را اخراج کنید یا به عدالت بسپارید، در غیر این صورت ما این کار را انجام خواهیم داد».

ارتش رژیم صهیونیستی روز سه شنبه اعلام کرد که حمله‌ای هوایی به دفتر رهبری حماس در دوحه انجام داده است، اما تاکنون درباره نتایج آن گزارشی ارائه نکرده است.

قطر این حمله رژیم صهیونیستیی را محکوم و تأکید کرد که حق پاسخگویی به این تجاوز را برای خود محفوظ می‌داند.